Deutsches Quäl-Labor schliesst im Februar 2020

Das in die Kritik geratene Tierversuchslabor Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) in Mienenbüttel nahe Hamburg wird bis spätestens 29. Februar 2020 geschlossen. Laut dem Sender NDR hat sich LPT mit den zuständigen Behörden darauf geeinigt, seine Tierversuche an Hunden, Katzen und Affen zu beenden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Wochen gegen das Tierlabor. Eine Undercover-Recherche der Organisation SOKO Tierschutz und Cruelty Free International hatte vor einigen Wochen die grausamen Versuche aufgedeckt, die LPT an Tieren durchführt. Videoaufnahmen zeigten, wie etwa Hunden Schläuche in den Hals gezwungen worden waren oder wie verängstigte Affen sich in ihren Käfigen wie verrückt im Kreis drehten.

76 Affen müssen weiterhin für die Wissenschaft leiden

Wie der «Stern» berichtet, wolle das Labor vor der Schliessung noch eine Affenstudie für das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck beenden. Dafür seien bereits vergangene Woche 76 lebende Affen einem niederländischen Tierhändler übergeben worden.

Das Labor in Mienenbüttel ist eines von drei Einrichtungen, die die LPT in Deutschland betreibt. Die beiden anderen Labore befinden sich in Neugraben (Hamburg) und Löhndorf (Schleswig-Holstein). Tierschutzorganisationen wie SOKO Tierschutz, Cruelty Free International sowie zahlreiche andere Tierschutzvereine, die sich gegen Tierversuche einsetzen, fordern die umgehende Schliessung aller LPT-Labore. Für den 16. November haben die Organisationen zu einer Grossdemo in Hamburg aufgerufen.

(kle)