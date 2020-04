Tiktok grenzt Zugang für Minderjährige ein

Tiktok sperrt die Direktnachrichten für User unter 16 Jahren. Damit ist es für jüngere Benutzer der Video-Plattform nicht mehr möglich, Nachrichten zu senden und zu empfangen. Das schreibt Tiktok in einer Pressemitteilung.

Umfrage Was hältst du von der Altersbeschränkung auf Tiktok? Finde ich gut

Finde ich nicht nötig

Was? Dann darf ich jetzt ja gar nicht mehr tiktoken!

Die Einschränkung gilt ab 30. April. Allen betroffenen Nutzer unter 16 Jahren bietet Tiktok die Möglichkeit, ihre Daten zu sichern. Wie das Alter verifiziert werden soll, schreibt Tiktok nicht.

Schutz vor Übergriffen

Auch führt Tiktok einen sogenannt begleiteten Modus ein. Er soll Eltern dabei unterstützen, den Umgang ihrer Kinder mit der sozialen Plattform besser überwachen zu können.

Tiktok war in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik gestanden, minderjährige Nutzer nicht genügend zu schützen. Das soziale Netzwerk reagiert mit der Alterseinschränkung darauf, dass Minderjährige immer wieder unangemessenem Inhalt wie zum Beispiel sexueller Belästigung ausgesetzt sind. Vor solchen Übergriffen sollen die beschlossenen Änderungen in Zukunft schützen.

(her/sda)