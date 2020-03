Tornado hinterlässt 22 Tote in Tennessee

Im US-Bundesstaat Tennessee sind infolge eines Tornados mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Dies sei ein «sehr tragischer und schwieriger Tag» für Tennessee, sagte Gouverneur Bill Lee am Dienstagmorgen (Ortszeit) vor Journalisten.

Zahlreiche Häuser und Gebäude in der Stadt Nashville und angrenzenden Gebieten waren demnach schwer beschädigt, viele Bäume umgeknickt und Tausende Haushalte ohne Strom. Auch Strassen und Brücken seien beschädigt worden, erklärte der Katastrophenschutz. Für den südöstlichen Bundesstaat Tennessee wurde der Notstand ausgerufen.

Tausende ohne Strom

Fernsehaufnahmen zeigten stellenweise ein Bild der Verwüstung. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch unklar, erklärte der Katastrophenschutz. Die Behörde mahnte Anwohner, beschädigte Gebäude zunächst nicht zu betreten. Die genaue Zahl der Haushalte, die in dem Bundesstaat infolge des nächtlichen Sturms keinen Strom mehr hatten, war noch unklar. Der Versorger Nashville Electric erklärte über Twitter, im Stadtbereich seien 47'000 Menschen ohne Strom.

Der örtliche Fernsehsender WKRN berichtete, mindestens 150 Menschen seien in Spitälern behandelt worden. Der Sender sprach zudem von mindestens neun Toten. Behördenvertreter betonten vor Journalisten, dass das ganze Ausmass der Situation noch nicht absehbar sei.

Trump betet für Opfer

US-Präsident Donald Trump erklärte über Twitter, die Regierung stehe bereit, den Menschen in Tennessee «in dieser schwierigen Zeit» zu helfen. Er bete für alle, die von den «verheerenden Tornados» betroffen seien.

Prayers for all of those affected by the devastating tornadoes in Tennessee. We will continue to monitor the developments. The Federal Government is with you all of the way during this difficult time. https://t.co/eZlA7Ahruj