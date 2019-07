Tornado verwüstet Hafen von Korsika

Die französische Ferieninsel Korsika kämpft derzeit mit Unwettern. Videos im Netz zeigen, wie am Montag eine Wasserhose das Meer aufbrauste, bevor sie auf den Hafen von Bastia zurollte.

Schon am Samstag hatte ein Tornado die italienische Stadt Castel Volturno, rund 35 Kilometer nordwestlich von Neapel, überrascht. Die Trombe traf einen vollen Strand und löste Panik unter den Badegästen Panik aus. Mehrere Menschen wurden durch umherfliegende Gegenstände verletzt.

#Italia: Terror en la playa de Castel Volturno provincia de Caserta, cerca de #Naples, bañistas fueron sorprendidos por una tromba marina

elevando objetos en el aire.

Ein Urlauber hat den Moment per Video festgehalten. Viele der Strandbesucher, so auch der Filmer, flüchteten in ein Restaurant, um dort Schutz zu finden.

(20 Minuten)