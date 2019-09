Totengräber schaufeln um den ersten Preis

Wer schaufelt am schnellsten ein Grab mit den perfekten Massen? In Szekesfehervar in Ungarn fand am Samstag die vierte Ausgabe des Wettkampfes der ungarischen Totengräber statt.

Ausgerüstet mit Schaufeln, Rechen und Spitzhacken müssen die Teilnehmer eine 1,60 Meter tiefe, 2 Meter lange und 80 Zentimeter breite Grube ausheben und wieder zuschaufeln. Bewertet wird dann die dafür verwendete Zeit und die Einhaltung der angegebenen Masse.

Trainieren für den Wettkampf müssen die Männer ja nicht - schliesslich machen sie das tagtäglich.



(kle)