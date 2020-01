Stadt begrenzt Anzahl Touristen wegen «Frozen»

Den 780 Bewohnern von Hallstatt in Österreich reicht es: Weil ihre Stadt so schön ist, haben sie ständigen und übertriebenen Besuch. Man lebt gut von den Touristen, doch «es sind einfach zu viele!», erklärt Bürgermeister Alexander Scheutz gegenüber «Heute». Das sei ein «grosses Problem» für die Einheimischen, die sich vordringlich wünschen, endlich «den Busverkehr zu reduzieren».

Die Perle im Salzkammergut wird an starken Tagen von etwa 3500 Besuchern besichtigt, «die meisten kommen mit dem Bus, das müssen wir nun massiv beschränken», kündigt der Bürgermeister eine bisher in Österreich einzigartige Massnahme an.

Maximal 54 Busse ins Zentrum

Ab Mai 2020 wird es von 8 bis 17 Uhr ein Slot-System für Touristenbusse geben. «Wer sich nicht anmeldet, darf nicht rein», sagt Scheutz. «Wir haben nur diese eine Strasse, über die alle müssen.» Täglich sollen maximal 54 Busse ins Zentrum fahren dürfen.

Zusätzlich gibt es bereits jetzt eine App, auf der man sich als Tourist anmelden kann. So soll am Smartphone auch die Verfügbarkeit von Parkplätzen und Sehenswürdigkeiten sichtbar gemacht werden, um Besucherströme zu lenken.

(fss)