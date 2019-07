Touristen kochen Kaffee in Venedig – Stadtverweis

Weil sie an der berühmten Rialto-Brücke in Venedig Kaffee gekocht haben, müssen zwei Berliner 950 Euro Strafe zahlen. Die 32 und 35 Jahre alten Rucksack-Touristen wurden zudem aufgefordert, die Stadt zu verlassen, teilte der Stadtrat am Freitag mit.

Im Mai hatte der Mitte-Rechts-Stadtrat strikte Massnahmen verabschiedet, um die Unesco-Welterbestadt besser vor Massentourismus zu schützen.



Die deutschen Touristen hatten es sich am Fusse der Brücke gemütlich gemacht und mit einem Gaskocher Kaffee gekocht. Ein Einwohner der Stadt meldete sie den Behörden, daraufhin wurden sie auf eine Polizeistation gebracht.

40 Stadtverweise seit Mai 2019

«Venedig muss respektiert werden. Menschen mit schlechten Manieren, die denken, dass sie hierherkommen und tun können, was sie wollen, müssen verstehen, (...) dass sie erwischt, bestraft und der Stadt verwiesen werden», sagte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro. Künftig werde die Identität der Betroffenen an die Botschaften ihrer Heimatländer übermittelt.

Seit Mai wurden dem Stadtrat zufolge in 40 Fällen Besucher zum Verlassen der Lagunenstadt aufgefordert. Die neuen Regelungen verbieten unter anderem das Tauchen im Kanal. Wer sich in einem der Brunnen wäscht oder mit nacktem Oberkörper oder im Bikini unterwegs ist, muss ebenfalls mit einer Strafe rechnen. Rund 30 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die «Serenissima» genannte Stadt mit ihren 55.000 Einwohnern.

