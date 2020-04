Traurig wegen Corona? Das empfehlen die Isländer

«Wenn du einen Baum umarmst, fühlst du es zuerst in deinen Zehen, dann in den Beinen, in deiner Brust und schliesslich in deinem Kopf», sagte ein Förster dem isländischen Rundfunk RUV. Er empfiehlt, dabei die Augen zu schliessen. «Das ist so ein wundervolles Gefühl von Entspannung. Danach bist du klar für einen neuen Tag und neue Herausforderungen.»

Umfrage Können Sie sich vorstellen, dass einen Baum zu umarmen in der aktuellen Lage gut tut? Ja, das kann ich mittlerweile sehr gut vorstellen.

Nein, das ist auch jetzt noch Quatsch!

Kann schon sein, aber nichts ersetzt die Umarmung eines Menschen.

Im grossen Wald Hallormsstaður im Osten des Landes hätten die Forstmitarbeiter die Waldwege von Schnee geräumt, damit die Besucher sich frei bewegen können, ohne anderen zu nahe zu kommen.

«Viele posten Bilder»

Sie empfehlen, sich einen Baum tiefer im Wald auszusuchen, damit nicht einer mehrmals umarmt und zur Infektionsquelle wird. «Schling deine Arme nicht um den ersten Baum, den du siehst», sagte Pétur Halldórsson, Sprecher der Forstverwaltung, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Der Aufruf der Forstverwaltung käme bei den Isländern gut an. «Wir sehen, dass viele in den sozialen Medien Bilder posten, wie sie einen Baum umarmen.»

