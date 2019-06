Trump überrascht mit Gel-Frisur

Die Föhnfrisur von Donald Trump sorgt immer mal wieder für Diskussionen und Gelächter. Am Wochenende überraschte der US-Präsident aber mit einem komplett neuen Look. Statt mit seiner typischen 80er-Tolle erschien er an der Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs in Virginia Beach mit einer Gel-Frisur. Auf Twitter und in den Medien wurde er für seinen neuen Look gelobt.

I hope he keeps his hair slicked back. Much better!



"Trump makes unannounced stop at a Virginia church to honor and pray for shooting victims" https://t.co/7yat8COHMo — Gina B (@SIPugs13) 3. Juni 2019

So heisst es in einem Tweet, dass die Gel-Frisur viel besser sei: «Ich hoffe, er lässt die Haare so», schreibt eine Nutzerin. Und ein anderer Nutzer meint: «Trumps neue Frisur sieht so viel normaler aus. »

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way, way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp — LVL 45 CHAOS POTUS (@thetomzone) 3. Juni 2019

In den Medien wurde unter anderem gemunkelt, dass er seinen neuen Look für seinen Londonbesuch und das Treffen mit Königin Elisabeth II. belassen werde. Doch die neue Haarpracht war nur von kurzer Dauer. Als er am Sonntagabend in London landete, zeigte er sich mit seiner gewohnten Föhnfrisur.

