«Bewaffnete Security bei Gotteshäusern ist nötig»

Eine Schiesserei in einer Synagoge in Pittsburgh forderte mindestens acht Menschenleben, auch drei Polizisten wurden angeschossen. Der Schütze konnte festgenommen werden.

Präsident Trump äusserte sich auf CNN zur Tat. «Wenn man sich das ganze ansieht, wäre es nicht ganz so schlimm gekommen, wenn die Menschen in der Synagoge sich hätten schützen können», sagte er dem Fernsehsender.

Trump fordert Todesstrafe

Bei «NBC» ergänzte er, dass bewaffnete Sicherheitsleute einen «Unterschied» hätten machen können. Solche brauche es möglicherweise bei allen Gotteshäusern in den USA.

Grosseinsatz der Polizei in Pittsburgh.



(Video: AP)

In einer gewalttätigen Welt habe sich die Gewalt diesmal in Form eines bösen Mannes in Pittsburgh gezeigt. «Wenn Menschen so etwas tun, verdienen sie die Todesstrafe», so Trump gegenüber CNN. Diese sollte nicht jahrelang hinausgezögert werden. Die Gesetze diesbezüglich müssten verschärft werden.

(dmo)