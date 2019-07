Trump crasht Hochzeit und alle flippen aus

In der Nähe von New Jersey in den USA feierte ein junges Paar seine Hochzeit. Die beiden sind grosse Fans des Präsidenten Donald Trump, weshalb sie auch ihren grossen Tag ganz dem Motto «Make America Great Again» widmeten. Überall waren Flaggen der USA zur Dekoration aufgehängt und einige der Gäste trugen Baseball-Mützen mit dem Slogan des Präsidenten darauf.

Dann tauchte Trump plötzlich höchst persönlich auf. Er hatte sich gerade sowieso in der Gegend aufgehalten, da sich sein Golfplatz in Bedminster, New Jersey befindet.

Es folgte eine Umarmung für die Braut und wohlwollende Worte für den Bräutigam. Schliesslich präsentierte sich Trump auch noch der restlichen Hochzeitsgesellschaft. Diese stürmte sofort auf ihn zu und begrüsste ihn mit einem «USA, USA»-Gesang. Das Ganze wurde von Sky News auf Video aufgenommen.

