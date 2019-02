Trump hat eine neue Wunschkandidatin

US-Präsident Donald Trump will die bisherige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, zur neuen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen machen. Dies kündigte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter an. Die Personalie zu der Diplomatin muss noch vom US-Senat bestätigt werden.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2019

Eine neue Nominierung war notwendig geworden, weil die bisherige Kandidatin Heather Nauert am vergangenen Sonntag überraschend ihre Bewerbung zurückgezogen hatte. Sie begründete dies damit, dass die zwei Monate seit ihrer Nominierung für ihre Familie eine Strapaze gewesen seien. Die Opposition hatte Nauert mangelnde aussenpolitische Erfahrung vorgeworfen. Sie arbeitete früher als Moderatorin beim konservativen und Trump überaus wohlgesonnenen Fernsehsender Fox News.

Die bisherige Amtsinhaberin des Uno-Postens, Nikki Haley, hatte den Posten zum Jahresende aus persönlichen Gründen abgegeben.

(roy/sda/afp)