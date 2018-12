Trump nennt Tillerson «dumm wie Stroh»

Ein Dreivierteljahr nach seinem Rauswurf hat der frühere US-Aussenminister Rex Tillerson mit Präsident Donald Trump abgerechnet. Tillerson bezeichnete Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS als «undiszipliniert». Er berichtete auch, Trump habe mehrfach gegen geltende Gesetze verstossen wollen. «Wir hatten kein gemeinsames Wertesystem», sagte Tillerson.

Trump reagierte mit wüsten Beschimpfungen seines früheren Kabinettsmitglieds. Tillerson habe nicht die «mentale Befähigung» für das Ministeramt gehabt, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Er war dumm wie Stroh, und ich konnte ihn nicht schnell genug loswerden». Auch nannte er Tillerson «total faul». Unter dessen Nachfolger Mike Pompeo sei dann ein «grossartiger Schwung» in das Aussenministerium eingezogen.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!