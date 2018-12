Trump nominiert Mulvaney als Interims-Stabschef

US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interims-Stabschef im Weissen Haus machen. Das kündigte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an.

Mulvaney soll den bisherigen Stabschef John Kelly ersetzen, der den Posten Ende des Jahres aufgeben wird. Mulvaney ist aktuell der Direktor der für Budget und Verwaltung zuständigen Behörde OMB.

Die erste Wahl sagte ab

Trump twitterte am Freitag, dass Mulvaney «eine hervorragende Arbeit geleistet hat» in seiner Regierung und im nächsten Jahr das neue Amt übernehmen werde. Trump machte dabei keine Angaben, für welche Dauer Mulvaney im Amt bleiben soll.

Die erste Wahl für den Posten des Stabschef war Nick Ayers gewesen. Diese sagte jedoch ab. Trump wollte Ayers Präsidialamtskreisen zufolge für zwei Jahre verpflichten, was der 36-Jährigen aus familiären Gründen aber nicht habe zusagen können.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....