Trump reagiert gereizt auf die Frage eines Reporters

Donald Trump stand am Freitag Journalisten Rede und Antwort in Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ein Reporter interessierte sich für eine Aussage des Präsidenten, die er einen Tag zuvor gemacht hatte: Da hatte Trump ein Malaria-Medikament als mögliches Heilmittel gegen das Virus bezeichnet, was daraufhin aber vom Direktor der Arzneimittelbehörde, Anthony Fauci, zurückgenommen werden musste.

Das neue Coronavirus



Der offizielle Name des neuen Coronavirus lautet Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Diese Bezeichnung wurde vom



Gleichentags Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) heisst.



Damit verhält es sich bei der neuen Krankheit ähnlich wie bei HIV und Aids. Auch dort hat das Virus (HIV) einen anderen Namen als die Krankheit (Aids). Der offizielle Name des neuen Coronavirus lautet(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Diese Bezeichnung wurde vom International Committee on Taxonomy of Viruses am 11. Februar 2020 beschlossen . Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO das Virus als 2019-nCoV bezeichnet.Gleichentags teilte die WHO mit, dass die durch das neue Coronavirus ausgelöste Krankheit offiziell(Corona Virus Disease 2019) heisst.Damit verhält es sich bei der neuen Krankheit ähnlich wie bei HIV und Aids. Auch dort hat das Virus (HIV) einen anderen Namen als die Krankheit (Aids).

An der Pressekonferenz wollte der NBC-Journalist Peter Alexander darum wissen, ob Trump mit seinen positiven Aussagen auch über noch nicht genehmigte Medikamente Amerikaner nicht in falscher Sicherheit wiegen lasse. «Das ist so eine nette Frage», entgegnete daraufhin Trump. «Sehen Sie, es kann wirken, es kann aber auch nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist alles. Nur ein Gefühl, wissen Sie. Ich bin ein gescheiter Mensch.»

Auf eine weitere Nachfrage Alexanders, was Trump den besorgten Amerikanern sagen wollte, reagierte der Präsident gereizt: «Ich sage, dass Sie ein schrecklicher Reporter sind. Das ist das, was ich sage. Ich denke, das ist eine fiese Frage. Und ich denke, dass dies ein falsches Signal nach aussen hin sendet.» Er warf dem Reporter Sensationsgier vor, während sich Amerikaner nach Hoffnung und Antworten sehnen würden. Trump habe ein gutes Gefühl und er habe schon oft recht behalten.





