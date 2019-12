Trump reagiert mit Meme

Zwei Anklagepunkte beschliessen die Abgeordneten am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington gegen US-Präsident Donald Trump: Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses. Doch während der beiden Abstimmungen spricht Trump in Battle Creek demonstrativ über Trivialeres – etwa über F-35-Kampfjetpiloten, die er getroffen habe und die besser aussähen als «Top Gun»-Star Tom Cruise. Und er nimmt Medien aufs Korn, denen er vorwirft, Umfragen zu fälschen.

Doch auch wenn Trump sich äusserlich unbeeindruckt vom Impeachment zeigt («Ich habe eine gute Zeit»), so weiss er doch, dass das historische Votum die Bilanz seiner Präsidentschaft immer überschatten wird. Darauf reagiert er, wie er es immer tut, wenn er in die Enge getrieben wird: mit Gegenangriff. Auf Twitter schreibt er zu einem Meme von sich selbst: «In Wahrheit sind sie nicht hinter mir her, sondern hinter Euch. Ich stehe nur im Weg.»

«Crazy Nancy Pelosi»

Bei seiner zweistündigen kämpferischen Ansprache feuert Trump eine Breitseite nach der nächsten auf die Demokraten ab. «Heute Nacht versuchen die Demokraten im Repräsentantenhaus, die Stimmen von Dutzenden Millionen patriotischer Amerikaner zu annullieren», wettert Trump. Sie sähen dabei aus «wie ein Haufen Idioten». Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses nennt er «Crazy Nancy Pelosi», also verrückt.

Sich selbst hingegen, das betont der Präsident immer wieder, habe er nichts vorzuwerfen: Er weist zurück, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selinskyj unter Druck gesetzt habe, um seinem Konkurrenten Joe Biden zu schaden, der ihn bei der Präsidentenwahl 2020 aus dem Amt drängen will.

Nancy Pelosi schreibt auf Twitter den während der laufenden Untersuchungen bereits oft gehörten Satz: «Niemand steht über dem Gesetz, Mister President.»

Trumps Kontrahent Joe Biden triumphiert: «Der Präsident hat seine Macht missbraucht, seinen Amtseid verletzt und unsere Nation betrogen. Dies ist ein feierlicher Moment für unser Land.»

President Trump abused his power, violated his oath of office, and betrayed our nation. This is a solemn moment for our country. But in the United States of America, no one is above the law — not even the President. — Joe Biden (@JoeBiden) December 19, 2019

Auch Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren richtet scharfe Worte an die Twitter-Gemeinde: «Donald Trump hat unsere diplomatischen Beziehungen missbraucht und unsere nationale Sicherheit zu seinem persönlichen, politischen Profit untergraben. Mit der Abstimmung über seine Amtsenthebung hat das Parlament einen wichtigen Schritt getan, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.»

Unterstützende Worte gibt es von Vize-Präsident Mike Pence: «Heute haben wir einen Präsidenten, der dieses Land liebt, zu unserem Militär, unseren Arbeitern und unserer Freiheit steht und niemals aufgibt! Er gibt niemals nach und er glaubt an dich und kämpft jeden Tag für dich!»

Today, we have a President who loves this country, stands by our military, our workers, and our freedom and never quits! He never backs down and he believes in you and fights for you every single day! #KeepAmericaGreat pic.twitter.com/rO6dpVFc3x — Mike Pence (@Mike_Pence) December 19, 2019

