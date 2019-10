«Wir lassen die Kurden nicht im Stich»

Der US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter versichert, dass er die Kurden nicht im Stich lassen werde. Der Tweet folgt zwei Tage nachdem der Abzug von US-Truppen aus Gebieten nahe der türkischen Grenze in Nordsyrien angekündigt wurde.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....