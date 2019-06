Nein Mr. Trump, er ist nicht «Prince of Whales»

«Ich habe gerade die Königin von England, den Prinz der Wale, die Premierministerin von Grossbritannien, den Premierminister von Irland, den Präsidenten von Frankreich und den Präsidenten von Polen getroffen. Wir haben über alles gesprochen.» Das schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag. Erst Anfang Juni war er in Europa zu Besuch.

Mit dem «Prince of Whales» («Whales» heisst auf Englisch «Wale») meinte Trump eigentlich Charles, Prinz von Wales. Mit seinem Tippfehler bot er Twitter-Nutzern eine Steilvorlage für Parodien auf seine Kosten.

After a meeting with the #PrinceofWhales, the president was eager to talk with the Duke and Duchess of Squids... pic.twitter.com/MJWfVHpfC3 — Agency Central (@agencycentral) 14. Juni 2019

Please talk about swimming with the #PrinceOfWhales? pic.twitter.com/ndyeuPc9hm — George Bush (@iamgwbush) 14. Juni 2019

That awkward moment when your president can't even spell words in his own language. #PrinceOfWhales — The Nagoul (@NAGOUL1) 14. Juni 2019

Mittlerweile wurde der Schreibfehler korrigiert. Trotzdem: Auch die Bezeichnung der Queen stimmt so nicht. Sie ist nicht Königin von England, sondern von Grossbritannien.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juni 2019

