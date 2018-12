Donald Trump verkündet Rücktritt von John Kelly

US-Präsident Donald Trump hat den Abgang des Stabschefs des Weissen Hauses, John Kelly, angekündigt. Kelly werde den Posten Ende des Jahres aufgeben, sagte Trump am Samstag vor Journalisten in Washington. Einen Nachfolger werde er in «ein oder zwei Tagen» bekanntgeben.

Mitte November hatte Trump gesagt, es gebe «einige Dinge» an Kelly, die er möge, und andere, die er nicht möge. Kelly mache «in vielerlei Hinsicht einen hervorragenden Job», «an irgendeinem Punkt» werde Kelly aber «weiterziehen wollen».

Kelly hatte den Job im Weissen Haus im Sommer 2017 übernommen. Trumps anfängliche Bewunderung für den Vier-Sterne-General im Ruhestand und ehemaligen Heimatschutzminister kühlte sich danach offenbar schnell ab.

Update folgt.

(dmo/sda/afp)