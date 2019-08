Trump will grosse Teile des Regenwaldes abholzen

Seit mehreren Wochen brennen grosse Teile des Amazonas-Regenwaldes. Während der Rest der Welt damit beschäftigt ist, eine möglichst rasche Lösung für dieses Problem zu finden, hat US-Präsident Donald Trump anderes im Kopf. Laut einem Bericht der «Washington Post» hat er seinen Landwirtschaftsminister Sonny Perdue angewiesen, 9,5 Millionen Hektar des Tongass National Forest vom Abholzungsverbot zu befreien.

Es handelt sich dabei um einen der grössten intakten gemässigten – also nicht tropischen – Regenwälder auf der Welt. Schon früher gab es immer wieder Versuche, den Wald in Alaska zur Ausbeutung für kommerzielle Zwecke freizugeben. Dieser ist aber seit beinahe 20 Jahren geschützt.

Kritik häuft sich

Der Wald ist nicht nur wichtig für das Klima, sondern auch für einheimische Tierarten. Ausserdem ist er bei Touristen beliebt und laut der «Washington Post» für rund 17 Prozent aller Arbeitsplätze in Alaska verantwortlich.

Auf Twitter stösst dieses Vorhaben des Präsidenten, das offiziell noch nicht bestätigt ist, auf grosse Kritik. Immer wieder werden Vergleiche zu den Amazonas-Bränden gezogen. Es wird vermutet, dass die Ursache vieler dieser Brände bei Farmern zu suchen sind, die Teile des Walds absichtlich abbrennen, um Weideflächen und Soja-Ackerland zu schaffen. Ähnliches wird nun auch für den Tongass National Forest befürchtet.

It’s not enough that the amazon forest is burning , why not star deforestation to help climate change . #AmazonFires #ClimateChangeIsReal Trump pushes to allow new logging in Alaska’s Tongass National Forest https://t.co/7pFWzbVTMA

What else people out there need as proof, that Mr. Trump only is supporting super rich and give a damn about the future of this planet? Why is he still a option to get elected again? "Trump pushes to allow new logging in Alaska’s Tongass National Forest" https://t.co/VqFbpaqw5m