Trump öffnet in drei Phasen und ohne Zeitplan

Eine landesweite Schliessung könne keine langfristige Lösung sein, sagte Trump am Donnerstagabend im Weissen Haus. Rund 30 Prozent des Landes hätten in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Coronavirus-Fälle gemeldet. Trumps Plan sieht eine weitgehende Rückkehr zur Normalität in drei Phasen vor, wenn in Bundesstaaten oder Regionen in den USA bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Einen genauen Zeitplan beinhalten die Richtlinien nicht. Stattdessen sollen Bundesstaaten oder Regionen vor dem Eintritt in jede der drei Phasen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. So soll dort beispielsweise vor jeder neuen Phase die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen jeweils über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen haben.

«Wir öffnen einen vorsichtigen Schritt nach dem anderen», sagte Trump weiter. Er betonte, es bleibe den Gouverneuren der Bundesstaaten überlassen, die Richtlinien umzusetzen. Sollten sie beschliessen, dass schärfere Schutzmassnahmen weiter notwendig seien, «werden wir es ihnen erlauben». Damit ruderte Trump zurück.

Bundesstaaten verantwortlich für Test-Kapazitäten

Noch am Montag hatte der Präsident gesagt, er habe bei der Frage der Wiederöffnung Amerikas die «allumfassende Macht». Trump reagierte damit auf Äusserungen von Gouverneuren mehrerer US-Bundesstaaten, die zuvor erklärt hatten, sich bei der Aufhebung der von ihnen verhängten Beschränkungen untereinander abstimmen zu wollen.

Zuvor hatte der US-Sender CNN bereits die Richtlinien veröffentlicht, die Trump den Gouverneuren der Bundesstaaten vorstellte. Den Richtlinien zufolge sollen die Bundesstaaten für ausreichende Coronavirus-Test-Kapazitäten selbst verantwortlich sein. Trumps Regierung ist wegen eines Mangels an Tests in die Kritik geraten.

Erste Phase

In der ersten Phase werden die bisherigen Richtlinien, die zum Monatsende auslaufen, nur leicht gelockert. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sollen weiterhin vermieden werden. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, soll dies weiterhin tun.

Wo es möglich ist, sollen Arbeitnehmer stufenweise an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Schulen, die derzeit geschlossen sind, sollen geschlossen bleiben. Restaurants, Kinos und Gotteshäuser sollen nur öffnen, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen Besuchern gewährleistet werden kann.

Zweite Phase

In der zweiten Phase sollen Arbeitnehmer weiterhin zur Arbeit von zu Hause aus ermutigt werden. In Unternehmen sollen Gemeinschaftsbereiche, wo Menschen zusammenkommen, geschlossen bleiben. Besuche in Altersheimen und Spitälern sollen weiter untersagt bleiben. Reisen, die nicht essenziell sind, sollen aber wieder möglich sein. Schulen sollen wieder öffnen.

Dritte Phase

In der dritten Phase sollen Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, dann sollen auch wieder Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern erlaubt werden. Gefährdete Bevölkerungsgruppen sollen aber weiterhin Abstand zu anderen Menschen einhalten. Personen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, sollen erwägen, so wenig Zeit wie möglich in Menschenmengen zu verbringen.

Die Richtlinien tragen die Überschrift «Opening Up America Again» (Amerika wieder öffnen). Das ist eine Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan «Make America Great Again» (Amerika wieder grossartig machen).

33'000 Todesfälle

«Unsere Nation befindet sich in einem historischen Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Um diesen Kampf zu gewinnen, haben wir die grösste nationale Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg unternommen. (...) Ein grausames Virus aus einem fernen Land hat ungerechterweise Tausende kostbarer amerikanischer Leben gefordert», sagte Trump im Weissen Haus.

Die Experten der Universität Johns Hopkins haben in den USA rund 33'000 Todesfälle infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet. Die jüngste dramatische Zunahme der Opferzahlen dürfte auch daran liegen, dass der Statistik offenbar zahlreiche Tote aus New York nachträglich hinzugefügt wurden. Diese Opfer sind nach jüngsten Erkenntnissen vermutlich infolge des Virus gestorben, wurden aber nie positiv getestet. Die Zahl der bestätigten Infektionen lag nach Angaben der Universität bei mehr als 667'000 – höher als in jedem anderen Land.

