Trump will bis zu 15'000 Soldaten entsenden

Als Reaktion auf die Massenflucht aus Zentralamerika wollen die USA ihre Militärpräsenz an der Grenze zu Mexiko massiv ausbauen. Die Gesamtzahl der dort stationierten Soldaten werde auf «10'000 bis 15'000» ansteigen, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington.

Trump hardens stance on Mexico border, says 15,000 troops could be sent https://t.co/405TnSuoKU– Reuters Top News (@Reuters) 31. Oktober 2018

Bislang seien rund 5000 Soldaten dorthin verlegt worden. «Das ist eine gefährliche Gruppe von Menschen», sagte Trump über die Migranten aus Mittelamerika. «Sie werden nicht in unser Land kommen.» bSollten die USA tatsächlich 15'000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, würde dies der derzeitigen Truppenstärke der US-Mission in Afghanistan entsprechen.

Video: Flüchtlinge marschieren weiter in Richtung USA

Trotz Warnungen und Drohungen aus Washington: Sie machen weiter. (Video: Reuters)

An der Grenze sind ausserdem bereits rund 2100 Angehörige der Nationalgarde im Einsatz. Die Soldaten sollen nach Militärangaben zunächst die Grenzübergänge und deren nähere Umgebung sichern. Zur Übernahme von direkten Grenzschutzaufgaben sind sie jedoch nicht berechtigt.

Zwei Migrantenkolonnen sind unterwegs

Derzeit sind tausende hauptsächlich aus Honduras stammende Migranten auf dem Weg in Richtung USA. Eine ursprünglich aus rund 7000 Migranten bestehende Karawane, die mittlerweile auf etwa 4000 Teilnehmer geschrumpft ist, befindet sich derzeit im Süden Mexikos im Bundesstaat Oaxaca. Eine zweite Gruppe von etwa 2000 Migranten hatte am Montag aus Guatemala kommend die Grenze zu Mexiko passiert.

(fal/chk/afp)