Trump twittert, es gebe keine «Strickwaffe»

«Smoking Gun», die noch rauchende Waffe, ist derzeit ein Reizwort in der US-amerikanischen Politlandschaft. Donald Trump hat in einem Tweet von Montagnacht unabsichtlich ein neues Wort kreiert: «Smocking Gun».

Der US-Präsident gerät zunehmend in Bedrängnis durch den Mueller-Report. So hat der Sonderermittler Robert Mueller nachweisen können, dass die Russen bereits zu einem frühen Zeitpunkt seines Wahlkampfs die Nähe zu seinem unmittelbaren Umfeld gesucht hatten. Was Robert Mueller nun noch fehlt, ist ein In-flagranti-Beweisstück, das belegt, dass Donald Trump persönlich die Einmischung von Russland in seinen Wahlkampf guthiess. Es fehlt, wie die Amerikaner sagen, die «Smoking Gun», die noch rauchende Waffe.

Eine «illegale Hexenjagd»

Während Robert Mueller fest daran glaubt, diese bald zu finden, gibt sich Donald Trump weiterhin zuversichtlich. Auf Twitter spricht er von einer «illegalen Hexenjagd» gegen ihn. Seit Tagen wiederholt der 45. US-Präsident auf diesem Kanal seine Beteuerung, es habe im Rahmen seines Wahlkampfs keine Zusammenarbeit und keine Absprachen mit Russland gegeben.

In der Nacht auf Dienstag schliesslich setzte Trump einen Tweet ab, der seither in den sozialen Netzwerken für Erheiterung sorgt:

“Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun...No Collusion.” @FoxNews That’s because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Dezember 2018

Statt von einer «Smoking Gun» schreibt Trump zweimal von einer «Smocking Gun». Die unnötige Grosschreibung wäre vielleicht als Stilmittel der Betonung erklärbar, aber das zusätzliche C ist schlicht falsch. Und deshalb so lustig, weil es den Begriff «smocking» auch gibt. Er beschreibt eine Strick- oder Häkeltechnik, die seit dem Mittelalter praktiziert wird. Damit lassen sich dehnbare Kleidungsstücke fertigen – eine Art Vorläufer des Stretch-Gewebes – die von Arbeitern getragen wurden. Der Begriff «smock» bezeichnet einen Kittel oder eine Schürze. Als Slangausdruck wird das Wort zudem als Ausdruck für ein kleines männliches Genital verwendet.

Das neue «Covfefe»?

Der Twitter-Eintrag ist übrigens nicht der erste, bei dem Trump eine Rechtschreibeschwäche für das Wort «Smoking» offenbart: Bereits im August hatte er – damals im Zusammenhang mit Hillary Clinton – von einer «Smocking Gun» geschrieben. Der Eintrag wurde kurz darauf wieder gelöscht, aber Christina Wilkie, Korrespondentin des Weissen Hauses, hat ihn «für die Nachwelt bewahrt», wie sie schreibt:

Trump's "smocking gun" tweet has been deleted. But here it is, for posterity. pic.twitter.com/4WhMBAVQan — Christina Wilkie (@christinawilkie) August 1, 2018

Nun wird erwartet, dass sich Trumps «Smocking Gun» zu einem Running Gag entwickelt wie sein Nonsense-Vertipper «Covfefe» von 2017. In jedem Fall aber muss man dem US-Präsidenten eines lassen: Wenn er in seinem Tweet schreibt, «there is no smocking gun», dann hat er recht: Eine «Strickwaffe» gibt es wahrlich nicht.

(mat)