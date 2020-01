Trumps Mauer ist wegen Sturm eingestürzt

Teile von Trumps Grenzmauer zu Mexiko sind am Mittwoch nach Windböen eingestürzt. Laut dem nationalen Wetterdienst der USA lag die Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Vorfalls bei rund 48 km/h.

Es handelt sich um einen Abschnitt zwischen den Städten Calexico (Kalifornien) und der mexikanischen Nachbarstadt Mexicali: Die Teile der neun Meter hohen Stahlpaneele kippten auf die mexikanische Seite. Dort befindet sich die Mauer zurzeit im Bau.

Bisher erst 160 Kilometer Mauer fertig

Einmal mehr wird die Mauer somit zum Gespött. Der US-Präsident hatte bei seinem Präsidentschaftswahlkampf 2016 versprochen, die Mauer zu errichten, um illegale Einwanderung, Menschenhandel und Drogenschmuggel von Mexiko in die USA zu stoppen. Bis zu den Präsidentenwahlen im November will er 644 Kilometer der Mauer fertiggestellt haben. Bisher sind allerdings erst 160 Kilometer fertig gebaut.

"I own buildings. I'm a builder; I know how to build. Nobody can build like I can build. Nobody. And the builders in New York will tell you that. I build the best product." -@realDonaldTrumphttps://t.co/Ygj6vKqrdQ