Trumps alte Tweets verfolgen ihn jetzt

Auf Twitter verbreiten sich derzeit alte Tweets, die jedoch angesichts der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani wieder an Aktualität gewonnen haben. In 2011 und 2012 warf der heutige US-Präsident Donald Trump den damaligen, Barack Obama, vor, einen Krieg mit dem Iran zu starten, um wiedergewählt zu werden.

Wie «Business Insider» berichtet, werden Trump die alten Beiträge nun zum Verhängnis. Viele Nutzer werfen dem US-Präsidenten Doppelmoral vor. Denn dieser hatte erstmals am 16. November 2011 in einem Video behauptet: «Um wiedergewählt zu werden, wird Barack Obama einen Krieg mit dem Iran starten.»

Trump on Nov. 16, 2011:



“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw — JM Rieger (@RiegerReport) January 3, 2020

Am 29. November wiederholte er diese Warnung in einem Tweet.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Dann am 9. Oktober 2012: «Wartet nur, bis er einen Luftschlag in Libyen oder dem Iran befiehlt. Er ist verzweifelt.»

Now that Obama’s poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2012

Am 22. Oktober doppelte Trump nach: «Lasst Obama nicht die Iran-Karte spielen, um einen Krieg zu beginnen, nur um wiedergewählt zu werden – seid wachsam, Republikaner!»

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

Auch nach Obamas Wiederwahl liess Trump nicht locker. Am 16. September 2013 twitterte er: «Obama wird eines Tages den Iran angreifen, um sein Gesicht zu retten.»

I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2013

Die Journalistin Helen Kennedy postete zwei Screenshots von Trumps Tweets, auf denen sie den Namen Obama durchstrich und durch «I» (Ich) und «Me» (mich) ersetzte.

