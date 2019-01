Uno-Schulbücher verherrlichen Terroristen

Die Schweiz unterstützt finanziell Schulen in den palästinensischen Gebieten, in denen äusserst problematische Lehrmaterialien eingesetzt werden. Das zeigen Recherchen der «SonntagsZeitung».

An Schulen des Palästinenser-Hilfswerkes UNRWA wird mit Lehrmitteln unterrichtet, in denen Terroristen glorifiziert werden. Das zeigt ein kürzlich publizierter Bericht der NGO «Impact-SE». In den Lehrmaterialien wird etwa eine Terroristin, die 38 Israelis ermordet hat, als Heldin bezeichnet.

Das Attentat der Terrororganisation Schwarzer September während der Olympischen Spiele in München 1972 wird als Erfolg gefeiert.

27 Millionen aus der Schweiz

Die Schweiz ist einer der wichtigsten UNRWA-Geldgeber. Alleine im letzten Jahr zahlte die Eidgenossenschaft knapp 27 Millionen Franken an die Hilfsorganisation, die vom Genfer Pierre Krähenbühl geleitet wird.

«Schulmaterialien, die dem Geist einer Zweistaatenlösung zuwiderlaufen, Gewalt verherrlichen, Rassismus und Antisemitismus schüren oder Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte verharmlosen, sind nicht in Einklang mit der Schweizer Nahost-Position», sagt eine EDA-Sprecherin gegenüber der «SonntagsZeitung». Die Schweiz würde Berichte wie denjenigen von «Impact-Se» untersuchen und mit den anderen Geberstaaten diskutieren.

(chk)