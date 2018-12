UNO ratifiziert Migrationspakt

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat den UN-Migrationspakt am Mittwoch förmlich angenommen. Insgesamt 152 Länder stimmten in New York für den Pakt, zwölf enthielten sich. Fünf Staaten votierten dagegen, darunter Ungarn und die USA.

Der rechtlich nicht bindende Pakt war vergangene Woche von einer überwältigenden Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten in Marrakesch gebilligt worden. Im Kern geht es darum, Migration weltweit besser zu steuern und zu regeln.

Der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas begrüsste das New Yorker Votum. Er sprach von einem «Erfolg» für die Länder, die dem Pakt zugestimmt hätten, sowie für «die MigrantInnen und den Multilateralismus».

(sda/afp)