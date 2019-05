US-Aussenminister Mike Pompeo besucht Schweiz

US-Aussenminister Mike Pompeo besucht vom 30. Mai bis 5. Juni mehrere europäische Länder, darunter auch die Schweiz. Vorgesehen ist ein Treffen mit Bundesrat Ignazio Cassis. Dies teilte das US-Aussenministerium am Freitagabend mit.

Pompeo werde zuerst in Deutschland erwartet, wo er Kanzlerin Angela Merkel und Aussenminister Heiko Maas treffen werde, heisst es in der Mitteilung des State Department. Anschliessend reise Pompeo in die Schweiz, wo er neben seinem Amtskollegen Cassis Spitzenvertreter der Wirtschaft sowie den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus, treffen werde.

Trump reist nach Grossbritannien

Dann gehe es weiter in die Niederlande, wo Gespräche mit Premierminister Mark Rutte und weiteren Regierungsmitgliedern geplant seien. Schliesslich werde Pompeo in Grossbritannien den Besuch von US-Präsident Donald Trump begleiten.

Beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hiess es am Freitagabend auf Anfrage, es fänden derzeit Gespräche zwischen dem EDA und dem US-Aussenministerium über einen möglichen Besuch von US-Staatssekretär Mike Pompeo in der Schweiz statt. Das EDA werde zu gegebener Zeit informieren und die Medien rechtzeitig einladen.

