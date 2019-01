US-Fluglotsen bekommen Gratis-Pizza aus Kanada

Seit Wochen tobt in der US-Regierung ein Budgetstreit um die geplante Grenzmauer von US-Präsident Donald Trump. Weil sich Republikaner und Demokraten nicht einigen können, befindet sich die Regierung und Verwaltung der USA derzeit im Shutdown. Viele öffentliche Stellen sind geschlossen, Gehälter werden nicht bezahlt.

Lebenswichtige Infrastruktur muss aber weiter betrieben werden. So auch die Flugsicherheit. Die US-Fluglotsen arbeiten deshalb ohne Bezahlung. Um ihren US-Kollegen zumindest ein bisschen Wertschätzung zukommen zu lassen, haben Fluglotsen im benachbarten Kanada eine grosszügige Pizza-Lieferung spendiert.

Anfangs war die Aktion am vergangenen Freitag nur von den Fluglotsen in den beiden kanadischen Städten Gander und Moncton für ihre US-Kollegen in Ronkonkoma, Long Island, bestimmt gewesen. Die Lieferung kündigten sie auf Twitter an.

Thank you to @CATCA5454 for your generosity! We all appreciate you standing side by side with us. The Air Traffic Family world wide is amazing. pic.twitter.com/bwI69MPZWy — Joseph lanzetta (@TinPusher688) 12. Januar 2019

Die US-Kollegen bedankten sich öffentlich für die solidarische Geste. Daraufhin machte das Beispiel Schule und Dutzende kanadische Flughafen-Tower spendeten ihren US-Kollegen Pizza-Lieferungen.

Thank you @CATCA5454 for sending our brothers and sisters at Boston Center pizza! We appreciate your support during our #GovernmentShutdown pic.twitter.com/7umefjrikq — NATCA New England (@NATCANewEngland) 12. Januar 2019

I'm extremely grateful of @CATCA5454 for the extremely kind gesture of buying us pizza while our own government isn't paying us. I might have to cheer for a Canadian hockey team (as long as they aren't playing the Coyotes 🤣) #ThankYou #Day21 pic.twitter.com/d6IYBWbGdz — 🏳️‍🌈Call Me Myke🇺🇸 (@jimmyphx) 12. Januar 2019

@CATCA5454 our brothers from the north sending love and solidarity to @NATCA border facilities pic.twitter.com/Jb6GANYk3o — Mark Sheehy (@zbw_atc) 11. Januar 2019

#ShutdownStories: #AirTrafficControllers in Canada have sent pizza to their adjoining U.S. facilities in a show of solidarity & support. #AirTrafficControl



Vancouver Center to Seattle ARTCC

Winnipeg Center to Minneapolis ARTCC

Toronto Center to Cleveland ARTCC — Lew W (@atclew58) 11. Januar 2019

Die Vereinigung der kanadischen Fluglotsen bekundete ihre Solidarität mit den US-Kollegen.

What started as one gesture of #solidarity from YEG ACC controllers to those in ANC, is now a pizza wave with CATCA ACC and Tower members sending pizzas all over the US. Our CATCA members stand with our @NATCA brothers and sisters! — CATCA (@CATCA5454) 13. Januar 2019

Aufgrund des Government Shutdown arbeiten rund 420'000 US-Staatsbedienstete ohne Bezahlung. 380'000 weitere wurden für die Zeit in Zwangsurlaub geschickt. US-Gewerkschaften wollen eine Sammelklage gegen die US-Regierung vorbereiten.

Einige Kongressabgeordnete kündigten bereits an, gesetzlich festlegen zu wollen, dass betroffene Gehälter nach Ende des Shutdown nachgezahlt werden. Ein Ende des Regierungsnotstands ist derzeit aber nicht in Sicht.

Das Gehalt des US-Präsidenten selbst ist vom Shutdown nicht betroffen, es darf nicht ausgesetzt werden.

(hos)