Uefa ermittelt gegen Türkei-Team wegen Salut

In der 90. Minute erlöste Everton-Legionär Cenk Tosun Türkeis Nationalmannschaft mit dem 1:0 gegen Albanien in der EM-Qualifikation. Das Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul verwandelte sich ein Tollhaus, doch die Spieler nutzten diesen Moment für eine politische Botschaft.

Tosun und Co. reihten sich vor der Ehrentribüne auf und salutierten – eine eindeutige Anspielung an die in Europa umstrittene Militäroffensive der Türkei auf die Kurdengebiete im Nachbarland Syrien.

Diese Anspielung könnte den türkischen Stars noch teuer zu stehen kommen. Der europäische Fussballverband Uefa verbietet grundsätzlich politische Botschaften während der Spiele. Jetzt drohen dem Tabellenführer der EM-Quali-Gruppe H (sechs Siege aus sieben Spielen) Sanktionen.

«Könnte Provokation gewesen sein»

«Ich persönlich habe die Geste nicht gesehen. Nichtsdestotrotz könnte es eine Provokation gewesen sein», erklärte Philip Townsend von der Uefa gegenüber der «Bild»-Zeitung. «Verbietet die Uefa-Verordnung politische und religiöse Botschaften? Ja, und ich kann garantieren, dass wir die Situation untersuchen werden.»

Dass der türkische Fussballverband bei Twitter noch einmal nachlegte und ein Bild der kompletten, salutierenden Mannschaft aus der Kabine zeigte und «den Sieg den tapferen Soldaten und Märtyrern widmete», tut sein Übriges.

(20 Min/heute.at)