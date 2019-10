Ukrainischer Staatschef stellt Rederekord auf

Der ukrainische Staatschef und frühere Komiker Wolodimir Selenski hat mit einer mehr als zwölf Stunden langen Pressekonferenz wohl einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Staatschef hielt am Donnerstag in Kiew seine erste grosse Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt im Mai ab. Nach rund acht Stunden erhob sich ein Vertreter der ukrainischen Rekorde-Agentur und sagte, der 41-Jährige habe eine neue Bestmarke aufgestellt. Selenski selbst gab sich überrascht und betonte, er sei «bescheiden» und gegen grosse Feierlichkeiten.

Vorgänger sprach sieben Stunden

Ukrainischen Medienberichten zufolge hielt der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko bisher mit einer mehr als sieben Stunden langen Pressekonferenz den Rekord. Eine internationale Bestätigung von Selenskis Bestmarke steht noch aus.

Der ukrainische Präsident hielt die Pressekonferenz mit hunderten Medienvertretern in einem angesagten Food-Court in Kiew ab. Journalisten setzten sich abwechselnd zu Selenski an einen grossen Tisch, um Fragen zu stellen.

Der Präsident äusserte sich zu Themen wie dem Konflikt in der Ostukraine, dem Verhältnis zu Russland – und natürlich seinem Telefonat mit Trump, das im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre in den USA steht.

Nach eigenen Angaben liess sich Selenski vor der Pressekonferenz Spritzen gebe, um seine Stimmbänder zu stärken.

(chk/sda)