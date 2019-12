Unfall-Fahrer greift Polizei an und wird erschossen

Mit einem schwertähnlichen Gegenstand hat ein 32-jähriger Autofahrer in Stuttgart die Polizei angegriffen. Zuvor war der Mann mit einem Kleinwagen in falscher Richtung in einen Kreisverkehr gefahren und verunfallt.

Anschliessend flüchtete der Mann mit einer Begleiterin von der Unfallstelle. Als die Polizei versuchte, den Mann anzuhalten, hat dieser die Beamten mit einer rund 70 Zentimeter langen Stichwaffe angegriffen.

Die Polizisten haben daraufhin auf den Mann geschossen und ihn dabei so schwer verletzt, dass er noch im Spital verstarb. Die Kriminalpolizeidirektion in Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

(fur)