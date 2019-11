Giraffe fällt auf Safari-Auto – Schweizer verletzt

Im Kruger Nationalpark in Südafrika ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall mit einer Giraffe gekommen. Weil das Tier auf die Strasse gelaufen ist, konnte ein Taxi-Bus nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision, woraufhin die Giraffe auf ein gemietetes Safari-Auto gefallen ist.

Wie ein Sprecher des Parks gegenüber Medien verlauten liess, soll es sich beim Fahrer des Safari-Autos um einen Schweizer handeln, der beim Unfall schwer verletzt worden ist. Drei weitere in den Unfall involvierte Personen seien ebenfalls verletzt worden.

Giraffe überlebt Unfall nicht

Der Schweizer wurde noch vor Ort behandelt und danach per Helikopter ins Spital geflogen. Der Park-Sprecher mahnt derweil zur Achtsamkeit: «Wir appellieren hiermit erneut an unsere Besucher, auf unseren Strassen stets das Geschwindigkeitslimit einzuhalten und vorsichtig zu sein.» Die Giraffe hat den Unfall nicht überlebt.

