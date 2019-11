Untersuchung gegen Assange eingestellt

Die Voruntersuchungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in Schweden wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung werden niedergelegt. Das teilte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, am Dienstag mit.

Es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung, sagte Persson vor den Medien in Stockholm. Assange sitzt derzeit in Grossbritannien in Haft.

(vro/sda)