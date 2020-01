Heftige Regenfälle fluten Flughafen in Dubai

Wegen heftiger Regenfälle mussten in Dubai mehrere Flüge gestrichen werden, hunderte Passagiere sitzen fest und warten auf eine neue Verbindung. So auch ein Leserreporter, der mit seiner Frau von Male angereist war und eigentlich in Dubai einen Anschlussflug mit Emirates nach Zürich nehmen wollte. Dieser wurde gecancelt. «Das Problem dabei ist, dass zu wenig Personal an den Schaltern arbeitet, um dem gestrandeten Passagieren weiterzuhelfen».

Umfrage Sind Sie schon mal an einem Flughafen festgesessen? Ja, mehrfach!

Ja, einmal.

Nein, da bin ich bisher verschont geblieben.

Nein, ich fliege nie.

Es würden Hunderte vor einem Schalter stehen und pro Person bräuchten die Sachbearbeiter mindestens 20 Minuten, um deren Weiterflüge oder allfällige Unterkünfte zu arrangieren. «Wir konnten für Montagmorgen um 8 Uhr auf einen neuen Flug umgebucht werden, nur müssen wir unsere Bordkarte holen und haben bislang keine Chance gehabt irgendwo durchzukommen», so der Leserreporter weiter. Allein bei den Connection-Desks betrage die Wartezeit bis zu acht Stunden.

Auf Twitter hat sich Emirates für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Der Flughafen selbst rät allen Passagieren, mehr Zeit bei ihrer Ankunft mit einzurechnen und rechtzeitig den Flugstatus zu überprüfen.

Heavy rainfall has caused disruptions to several flights at @DXB today. Customers are requested to check their flight status on https://t.co/NUUTDIAXOS for the latest flight information. We apologize for any inconvenience caused. 1/3 — Emirates Airline (@emirates) January 12, 2020

#dubaiweather



Dubai airport flights delayed, canceled due to heavy rain@emirates @EmiratesSupport TILT

No info, no water, no suppor 👎👎👎 pic.twitter.com/kpYrfHiWPR — EM (@campeones78) January 11, 2020

Laut «Gulf News» mussten in der Samstagnacht 22 Flüge gestrichen werden. Die aktuellen Verhältnisse in Dubai seien rekordverdächtig. Seit 1996 hat es laut dem Portal nicht mehr so stark geregnet.

Video footage shows ramp area flooding at Dubai Airport following heavy rainfall. https://t.co/YZmO3wOyoa pic.twitter.com/mM9KJ6iMwi — Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 11, 2020

(kat)