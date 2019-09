Tariq Ramadan verteidigt sich bei TV-Auftritt

Der Schweizer Islamwissenschaftler Tariq Ramadan, der wegen Vergewaltigungen angeklagt ist, startet zur Gegenoffensive. Der 57-Jährige ist eine einflussreiche, aber umstrittene Persönlichkeit des europäischen Islam und wurde im Februar 2018 wegen der angeblichen Vergewaltigung von zwei Frauen in Frankreich angeklagt.

Der muslimische Intellektuelle leugnete die Vorwürfe der Frauen und sprach damals von «einvernehmlichen Beziehungen». Er verbrachte fast zehn Monate in Untersuchungshaft in der Region Paris, bevor er im November 2018 entlassen wurde.

Neue Anschuldigungen

Doch die Vergewaltigungsklage wurde erweitert, als eine Reporterin behauptete, am 23. Mai 2014 von dem Islamforscher und einem Freund von ihm in einem Hotel in Lyon vergewaltigt worden zu sein.

Ramadan versicherte jedoch, dass er an jenem Tag «einen Vortrag in Baltimore vor 10'000 Menschen hielt». Tatsächlich fand seine Rede gemäss der Website der Organisatoren am 24. Mai statt. Durch die Klageerweiterung könnte nun die Haftentlassung unter Auflagen hinfällig werden.

600 ausgetauschte SMS

Ramadan erklärte am Freitag in einem Interview mit RMC-Radio und BFMTV, um das er selbst gebeten hatte, für die Wahrheit zu «kämpfen». Er wies die Vorwürfe entschieden zurück und stützte sich dabei insbesondere auf rund 600 SMS-Nachrichten, die er mit der Reporterin austauschte und die auch in der Untersuchungsakte erscheinen.

Ramadan gab zu, «einen Fehler» begangen zu haben, da er betreffend seiner engen Beziehungen zu der Klägerin gelogen hatte. «Ich wollte mich und meine Familie schützen. Aber meine Lüge unterscheidet sich völlig von der Lüge jener Frauen, die behaupten, ich hätte sie vergewaltigt», betonte er. «Wenn eine Frau Nein zu mir sagt, dann bedeutet das Nein.»

Die Offenbarung seiner ausserehelichen Beziehungen hatte das Vertrauen zerstört, das Tariq Ramadan in der muslimischen Gemeinschaft genoss. «Ich habe mich bei meiner Familie entschuldigt, bei Gott, bei der muslimischen Gesellschaft», sagte er.





(kat)