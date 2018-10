Paket-Bomber war exotischer Tänzer

Insgesamt 13 verdächtige Pakete wurden bis Freitagabend an Politiker wie Barack Obama, Hillary Clinton und andere prominente Trump-Kritiker gesendet. Nun gelang dem FBI die erste Festnahme. Jetzt kommen immer mehr Details zum Täter ans Licht.

Der als Verdächtiger in der Briefbombenserie in den USA festgenommene Mann ist eingeschriebenes Mitglied der Republikaner und bereits häufiger polizeilich aufgefallen. Bei ihm handelt es sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen um den Hauptverdächtigen.

Nach öffentlich zugänglichen Informationen wurde er während der vergangenen Jahre mehrfach festgenommen, unter anderem wegen einer Bombendrohung.

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten wurde der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Autoersatzteile in der Stadt Plantation nordwestlich von Miami festgenommen.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ — Myles Miller (@MylesMill) October 26, 2018

Der Verdächtige war offenbar mit einem Lieferwagen unterwegs. Das Fahrzeug wurde von Polizeikräften mit einer blauen Plane zugedeckt und von einem Laster abtransportiert, wie ein AFP-Fotograf beobachtet.

Clinton und Obama im Fadenkreuz

Laut in den Onlinenetzwerken kursierenden Fotos, die von dem Lieferwagen stammen sollen, prangten darauf zahlreiche Aufkleber, die für Trump werben. Auch Bilder von Obama und Clinton im Fadenkreuz wurden von den Behörden entdeckt. Ebenfalls wurde ein Aufkleber mit der Aufschrift «CNN ist zum Kotzen» zu erkennen.

NBC News berichtet, dass der 56-Jährige wohl als exotischer Tänzer in diversen Stripclubs gearbeitet hat. Ausserdem war er Türsteher. Sein Cousin sagt: «Er ist seit seinem 22. Lebensjahr in den Stripclubs, das war sein Leben.»

Mutmasslicher Paketbomber wohl festgenommen

Sollte sich bestätigen, dass der Tatverdächtige ein leidenschaftlicher Trump-Anhänger ist, könnte dies die politische Stimmung im Land rund anderthalb Wochen vor den Kongresswahlen weiter anheizen.

Trump rief wie schon in den Vortagen seine Landsleute zur Geschlossenheit auf: «Wir müssen der Welt zeigen, dass wir in Frieden, Liebe und Harmonie als amerikanische Bürger vereint sind», sagte er in einer kurzen Ansprache.

