Angriff auf Veganerin, weil sie 16 Häschen befreite

Eigentlich wollte die britische Veganerin, Aktivistin und Influencerin Mythical Mia nur die Hasen von einer Kaninchenfarm in dem kleinen spanischen Ort Osona retten. Doch die Rettungsaktion geriet ausser Kontrolle. Wie die junge Frau in einem Video sagt, sollen die Bauern über ihr Vorhaben dermassen verärgert gewesen sein, dass sie ihre Waffen holten und in ihre Richtung schossen.

Umfrage Wie wichtig ist Ihnen der Tierschutz? Sehr wichtig, deshalb engagiere ich mich auch.

Sehr, ich liebe Tiere.

Na ja, irgendwie schon wichtig, aber ich mache dafür nicht viel.

Tierschutz ist mir eigentlich nicht wichtig.

Dabei hätten sie die Windschutzscheibe ihres Auto getroffen, als sie und weitere Aktivisten vom Grundstück fliehen wollten, so Mia: «Das Glas explodierte regelrecht vor meinem Gesicht. Überall war Blut.»

Während sie laut eigenen Angaben 16 Hasen retten konnte, trug sie selbst eine blutige Wange davon. Die Aufnahmen stellte die Influencerin auf ihren Instagram-Account. Dort hat sie über 40'000 Follower.

90 Kaninchen eingeschläfert

Die Polizisten, die nach dem Angriff vor Ort waren, glauben hingegen nicht, dass ein Schuss die Windschutzscheibe traf. Laut den Beamten ist ein Gegenstand auf die Scheibe geprallt.

Zudem wird den Aktivisten vorgeworfen, schuld am Tod zahlreicher Kaninchen zu sein. Vor allem die Einheimischen kritisieren die Rettungsaktion aufs Schärfste. Laut einem Tierarztbericht mussten 90 Kaninchen eingeschläfert werden, fünf schwangere Häsinnen verstarben noch vor Ort und zahlreiche trächtige Kaninchen hatten stressbedingt ihren Nachwuchs verloren.

(mon)