Vergewaltiger verging sich an über 190 Männern

Ein Gericht in Manchester hat am Montag einen 36-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von 48 Männern verurteilt. Er muss für mindestens dreissig Jahre ins Gefängnis.

Der Mann filmte seine bewusstlosen Opfer dabei, wie er sie vergewaltigte. Die Polizei geht davon aus, dass er sich an mehr als 190 Männern verging. Viele von ihnen konnten bislang allerdings nicht identifiziert werden.

Zeitraum von mehr als zehn Jahren

Öffentliche Videoaufnahmen belegten, dass der Täter in den frühen Morgenstunden oft in der Umgebung von Nachtclubs von Manchester war, um sich gezielt seine Opfer zu suchen: Sie waren in der Regel jung, betrunken und allein. Er hatte nach Polizeiangaben die Verbrechen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren begangen.

Der Täter versprach demnach seinen Opfern, dass sie in seiner Wohnung ein Getränk oder einen Schlafplatz bekämen und ihr Handy aufladen dürften. Dort betäubte er dann die Männer.

