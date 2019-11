Verletzte und kaputte Häuser nach Erdbeben

Bei einem Erdbeben in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das berichteten die Präfekturen der Départements Ardèche und Drôme am Montag via Twitter. Drei Reaktoren eines Atomkraftwerkes wurden vorübergehend heruntergefahren.

In dem Ort Teil westlich von Montélimar im Rhone-Tal wurden Hunderte Häuser beschädigt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete.

Drei AKW-Reaktoren wurden heruntergefahren

Das Beben mit Epizentrum in der Nähe von Montélimar habe rund zehn Sekunden gedauert, berichteten Franceinfo und andere Medien. Der amerikanischen Erdbebenwarte USGS zufolge, deren Daten als weltweit verlässlich gelten, hatte es eine Stärke von 4,8.

Après le séisme, une vieille bâtisse effondrée dans le hameau de Mélas près du Teil (Ardèche) pic.twitter.com/MJo87hD3jX — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) November 11, 2019

Der Energiekonzern EDF teilte am Abend mit, dass drei Reaktoren des Atomkraftwerks Cruas-Meysse rund zehn Kilometer nördlich von Montélimar vorübergehend für Kontrollen heruntergefahren werden. Es habe keine Beschädigungen gegeben, doch es seien Vibrationen gemessen worden. Wie lange die Kontrollen dauern werden, blieb offen. Die anderen Atomkraftwerke in der Region würden weiterlaufen.

Kirchentürme drohten einzustürzen

Beim Atomkraftwerk Tricastin rund 30 Kilometer südlich von Montélimar habe es keine Beschädigungen gegeben, berichtete die Präfektur des Départements Drôme. Ein Mensch sei in Montélimar von einem herabgefallenen Gerüst schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten im westlich gelegenen Verwaltungsbezirk Ardèche leichte Verletzungen.

Bewohner wurden in Teil aufgefordert, zunächst ausserhalb ihrer Wohngebäude zu bleiben. Der Bürgermeister Olivier Pévérelli sagte Franceinfo, die Türme von zwei Kirchen drohten zusammenzustürzen. Drei Sporthallen seien für Bewohner geöffnet worden. «Wir hatten den Eindruck, dass es im Garten eine Explosion gab (...)», sagte eine Augenzeugin aus Teil dem Sender.

Zum Beben kam es am Mittag

Die Erde bebte den Behörden zufolge gegen 11.52 Uhr MEZ, Medien hatten zuvor von 11.51 Uhr gesprochen. Das Beben sei im Tal des grossen Flusses Rhone zu spüren gewesen. Er mündet westlich von Marseille im Mittelmeer.

Erst vergangene Woche hatte im Wallis mehrmals die Erde gebebt. Das stärkste erreichte eine Magnitude von 3,4. Experten sprachen von einer aussergewöhnlichen Häufung an Beben.

(vro/sda)