Vermeintlich toter Mann taucht bei Grillparty auf

Freunde und Familie waren davon ausgegangen, dass Alfonso Bennett nach einem Verkehrsunfall in Chicago Ende April verstorben sei. Doch dann stellte sich heraus, dass Polizei und Spital ein folgenschwerer Fehler bei der Identitätsfeststellung unterlaufen war. Die Familien Bennetts und des tatsächlich Verstorbenen, des 69-jährigen Elisha Brittman, reichten diese Woche Klage wegen Fahrlässigkeit ein.

Ende April hatten Rettungskräfte einen nackten und schwer verletzten Mann unter einem Auto in Chicago gefunden und in das dortige Mercy-Spital eingeliefert. Die Polizei hielt den Verletzten für Alfonso Bennett und verständigte dessen zwei Schwestern. Zwar hatten diese Zweifel, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um ihren Bruder handelt. Doch als keine Hoffnung mehr auf Genesung bestand, willigten die beiden Frauen ein, die lebenserhaltenden Massnahmen zu stoppen. Drei Tage später war der Mann tot.

To say that we currently have questions is an understatement. We have detectives looking into every aspect of this incident - from the incident response to the circumstances leading to the hospitalization and the notification of family members. Details to follow as we learn more. https://t.co/OUGp0CRPVI