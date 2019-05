Vero-Moda-Besitzer trägt drei seiner Kinder zu Grabe

257 Menschen wurden bei den Terroranschlägen in Sri Lanka getötet. Unter den Opfern waren drei Kinder des dänischen Milliardär-Paares Anne und Anders Holch Povlsen. Die Familie verbrachte die Ostertage in Sri Lanka.

Ausländer ausgewiesen



Nach der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka haben die Behörden mehr als 600 Ausländer ausgewiesen, darunter rund 200 islamische Geistliche. Die Kleriker seien legal ins Land gekommen, ihre Visa seien aber abgelaufen, sagte Innenminister Vajira Abeywardena der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Nach den Anschlägen am Ostersonntag habe die Regierung beschlossen, die Visa-Auflagen für Religionslehrer zu verschärfen.

Am Samstag, rund zwei Wochen nach der Bluttat, nahmen nun Freunde und Familienangehörige Abschied von den drei Kindern. Die Trauerfeier fand in der Heimat der Familie, der dänischen Stadt Aarhus, statt. Unter den Trauergästen waren auch die dänische Kronprinzessin Mary mit ihren Kindern sowie der dänische Premierminister Lars Loekke Rasmussen.

Anders Holch Povlsen ist Chef der Kleiderkette Bestseller, zu der unter anderem Vero Moda und Jack&Jones gehören. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 7,5 Milliarden Euro ist er der reichste Mann Dänemarks.

(hos)