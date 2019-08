Das sind die Werwolf-Kinder aus Spanien

Amaya und Daniel aus Colindres im nordspanischen Kantabrien brachten im April ihre damals 22 Monate alten Tochter zum Kinderarzt. Das Kind habe einen Schnauz bekommen und allgemein viel Haar im Gesicht, vor allem auf der Stirn. Der Arzt war ratlos.

Einen Monat später hatte die Kleine auch noch den Rücken voller Haare, berichten die Eltern gegenüber «El Mundo». Litt das Kind vielleicht an Hypertrichosis? Unmöglich: Die Krankheit, bei der an bestimmten Körperstellen verstärkter Haarwuchs auftritt, ist vererbbar – und weder Amaya noch Daniel leiden an Hypertrichosis.

«Was ist mit meinem Kind los?»

900 Kilometer südlich von Colindres, in Granada, fragte sich Angela Selles, was mit ihrem Sohn Uriel los ist. Der Körper des sechs Monate alten Buben war mit übermässigem Haarwuchs bedeckt. «Auf der Stirn, auf den Backen, an Arme, Beine und Hände wuchsen jede Menge Haare. Er hatte die Augenbrauen eines Erwachsenen. Das hat uns viel Angst bereitet, weil man ja nicht wusste, was los war», erzählt die Mutter zu «El Pais».

Die Kinder von Amaya und Angela waren die ersten zwei von mindestens 17 Kindern, die vom sogenannten «Werwolf-Syndrom» betroffen sind. Im Juli stellte sich heraus, dass den Kleinkindern ein falsches Medikament verabreicht worden war, das zu ungewöhnlich starkem Haarwuchs am Gesicht, Rücken und an anderen Körperstellen führte.

Pharma-Hersteller für unbestimmte Zeit geschlossen

Eine Pharmafirma hatte ein Medikament falsch deklariert. Eltern verabreichten ihren Babys ein Mittel zur Linderung von Magenbeschwerden, doch dieses enthielt die Droge Minoxidil. Der Arzneistoff wird zur Behandlung erblich bedingten Haarausfalls verwendet.

Die 17 bisher bekannten Fälle wurden in den Regionen Kantabrien, Andalusien und Valencia registriert. Es kann allerdings mehr Betroffene geben, denn ungeachtet der seit Monaten laufenden Untersuchungen der Gesundheitsbehörden wurde erst am Dienstag in Granada im Süden des Landes ein weiterer Fall bekannt.

Nachdem der erste Fall im April bekannt geworden war, nahm sich die Arzneimittelbehörde AEMPS der Sache an. Sie ging der Ursache auf den Grund und ordnete Anfang August an, dass alle falsch gekennzeichneten Medikamente vom Markt genommen werden. Die Fabrik von Farma-Química Sur in Málaga wurde zudem wegen «schwerer Nichteinhaltung der Kontrollregeln» für unbestimmte Zeit geschlossen.

Trotz Absetzung des Medikaments, fallen bei Amayas Tochter die Haare nicht ab

Nachdem das verseuchte Mittel abgesetzt wurde, liessen die Symptome des «Werwolf-Syndroms» bei Uriel, dem Sohn von Angela Selles nach. Amaya hingegen macht sich Sorgen, dass ihre Tochter nie mehr so sein wird wie früher. «Ein paar Haare sind schon ausgefallen, aber das meiste ist noch dran», erzählt sie. Der Arzt sagte, es könne noch einige Monate dauern, bis alles abgefallen sei. «Sie ist jetzt 26 Monate alt und merkt schon, dass die Leute sie verwundert anschauen», sagt Amaya. «Sie fühlt sich dabei sehr unwohl.»



(kle)