Verspäteter Flug endet mit Chaos im Flieger

In einem Flieger der US-Fluggesellschaft Delta Airlines spielten sich vergangenen Donnerstag chaotische Szenen ab: Passagiere stritten mit den Flight Attendants, andere riefen sogar die Polizei und forderten die Behörde auf, den Flug zu streichen. Der Grund für die Aufregung: Die Reisenden sassen bereits seit sechs Stunden im Flieger – ohne Wasser, ohne Essen.

Der Flug von New York nach Miami war ursprünglich um 15.32 Uhr geplant. Weil in beiden Städten schlechtes Wetter herrschte, durfte der Flieger nicht abheben. Das Flugzeug war aber nicht an einem Gate geparkt, sondern stand etwas weiter entfernt auf dem Vorfeld des Flughafens JFK. Die Passagiere konnten also nicht einfach aussteigen.

«Dies gerät ausser Kontrolle»

Die meisten von ihnen entschieden sich, im Flieger zu bleiben, in der Hoffnung, dass bald die Starterlaubnis käme. Andere fürchteten, ihr Gepäck werde nicht ausgeladen, wenn sie ausstiegen. Doch gegen 21.30 Uhr war plötzlich Schluss mit der Geduld der Passagiere.

«Dies gerät ausser Kontrolle. Passagiere streiten untereinander, der Kapitän sagt, er habe keine Ahnung, wo das Bodenpersonal sei», twitterte Juan Andres Ahmad aus der Maschine. Die Reisenden würden sich gegenseitig beschimpfen und seien sogar aufeinander losgegangen, so Ahmad.

«Die Polizei ist gekommen. Totales Chaos. Ich verstehe, dass man aufgrund von schlechtem Wetter nicht abheben kann, aber hier geht es darum, wie Delta die Situation meisterte», erklärt der Mann in seinem Tweet.

@Delta 8 HOURS and counting. Captain had “no idea” where the ground crew was. Parked in a “remote gate” in JFK. No food, no water. A fight broke out, police was called. A NIGHTMARE. @nytimes @ABC pic.twitter.com/iUHjZqofy8