Guaidó ruft Militär zu Putsch auf

In Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaidó die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro ausgerufen und das Militär zur Unterstützung aufgefordert. Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte der selbst ernannte Interimspräsident in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde.

Guaidó war in Begleitung von Männern in Militäruniform und dem Oppositionspolitiker Leopoldo López zu sehen, der unter Hausarrest steht. Die Nachrichtenagentur DPA meldete, dass Soldaten den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest befreit hätten.

Oppositionsführer befreit

Guaidó deutete an, er werde aus den Reihen des Militärs unterstützt. «Die nationalen Streitkräfte haben die richtige Entscheidung getroffen, und sie zählen auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes», sagte Guaidó, der sich nach eigenen Worten beim Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas befand. Dort wurde er von einem Reuters-Reporter gesehen.

Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia. A desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación. — Juan Guaidó (@jguaido) 30. April 2019

Maduros Regierung teilte mit, sie sei mit einer kleiner Gruppe «militärischer Verräter» konfrontiert. Diese wolle einen Putsch vorantreiben, teilte Informationsminister Jorge Rodriguez über Twitter mit.

Für Mittwoch hat Guaido die grössten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt. Maduro bezeichnet Guaidó als Marionette in einem von den USA gesteuerten Umsturzversuch.

