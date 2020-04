Veterinäre warnen davor, Haustiere zu desinfizieren

«Soll ich meinen Hund mit Javelwasser reinigen?» Nie hätte sie gedacht, so eine Frage jemals gestellt zu bekommen, sagt Tierärztin Charlotte Piquet dem französischen Sender France Bleu. Doch seit Beginn der Corona-Krise erhalte sie vermehrt derartige Anfragen. Den Haustierbesitzern gehe es vor allem darum, Pfoten und Zunge möglichst keimfrei zu halten.

Umfrage Lebst du mit Haustieren in einer Wohnung? Ja, aber nur mit kleineren Tieren.

Ja, ich habe ein grosses Haustier in einer Wohnung.

Nein, ich darf kein Tier in meiner Wohnung halten.

Nein und ich möchte auch keines.

Zahlreiche Veterinäre warnen in den sozialen Medien jedoch davor, Haustiere mit ätzenden Substanzen in Berührung zu bringen. So hätten Katzen bereits Alkoholvergiftungen erlitten und seien ins Koma gefallen, nachdem sie Desinfektionsgel abgeleckt hätten. Sowohl bei Hunden als auch bei Katzen sei es zu Verbrennungen auf der Haut gekommen. Auch Piquet sagt: «Wascht eure Tiere nicht mit ätzenden Mitteln!»

Fälle von Haustieren, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben, sind bislang nur wenige bekannt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Katzen und Hunde das Coronavirus auf den Menschen übertragen können. Die Welt-Tiergesundheitsorganisation (OiE) empfiehlt Menschen, die sich infiziert haben, den Kontakt zu ihren Haustieren zu beschränken. Das Haustier sollte in solchen Fällen möglichst zu Hause bleiben und so wenig wie möglich in Berührung mit anderen Tieren kommen.



(sul)