Video zeigt Kollision von zwei Kreuzfahrtschiffen

Zwei Schiffe der Carnival Cruise Line sind am Freitagmorgen (Ortszeit) im Hafen von Cozumel miteinander kollidiert. Der Grund für die Kollision ist noch unklar, es wird jedoch vermutet, dass der starke Wind in Mexiko dafür verantwortlich ist.

Laut der Reederei wurde beim Crash eine Person verletzt. Bilder zeigen, wie stark die beiden Kreuzer, besonders die Carnival Glory beschädigt sind. Laut Carnival Cruise Line sind die beiden Schiffe jedoch weiterhin seetauglich.

Die Carnival Legend und Carnival Glory befinden sich derzeit in der Karibik. Zusammen können die beiden Schiffe über 5500 Personen befördern.

We are assessing the damage but there are no issues that impact the seaworthiness of either ship. We have advised guests from both ships to enjoy their day ashore in Cozumel. The next cruise for both ships is not impacted.