Video zeigt, wie Bus in Strassenloch fällt

Beim Einsturz einer Strasse im Nordwesten Chinas sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es 16 Verletzte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete.

Demnach ereignete sich das Unglück bereits am Montag in der Stadt Xining (Provinz Qinghai), nachdem an einer Bushaltestelle plötzlich Teile der Fahrbahn und des Gehweges weggebrochen waren.

Nicht zum ersten Mal

Auf einem Video des Fernsehsenders CGTN war zu erkennen, wie ein Bus in den entstandenen Krater stürzte, worauf es zu einer Explosion kam. Das Loch in der Strasse hatte demnach einen Durchmesser von etwa zehn Metern. Die Rettungsarbeiten dauerten am Dienstag an, da weitere Menschen vermisst wurden. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.



Hier wird der Bus geborgen (Quelle: Keystone)

Ähnliche Unfälle gibt es in China immer wieder. Im vergangenen Februar waren in der südchinesischen Stadt Foshan (Provinz Guangdong) zehn Menschen ums Leben gekommen, nachdem eine achtspurige Strasse auf einer Fläche von der Grösse zweier Basketballfelder zusammengebrochen war.

(fss/sda)