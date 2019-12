Video zeigt, wie Vulkan in Neuseeland ausbricht

Auf einem Schiff vor White Island war Michael Schade. Der US-Amerikaner war zusammen mit seiner Familie ebenfalls auf der Insel. 20 Minuten vor dem Vulkanausbruch wurde er jedoch mit dem Boot abgeholt.

Schade filmte von seinem Boot zahlreiche Touristen, die versuchten mit kleinen Booten von der Insel zu fliehen. Der Helikopter auf der Insel wurde durch den Ausbruch zerstört. Bilder zeigen ihn mit Asche überzogen.

«Ich bete für sie»

Der US-Tourist schreibt: «Meine Gedanken sind bei den Familien der Vermissten, den Verletzten und vor allem bei den Rettungskräften.» 30 Minuten vor dem Ausbruch stand Schade noch am Rande des Kraters. Er kann es noch immer nicht fassen. «Ich bin im Grunde genommen nur schockiert», so der Tourist zu «BBC».

Auch Verletzte wurden auf Schades Boot gebracht. «Das Boot kehrte um und wir schnappten uns ein paar Leute, die am Pier warteten». Eine Frau, die neben Schades Mutter gesetzt wurde, war in einem kritischen Zustand. «Sie scheint jedoch stark zu sein. Ich bete für sie und ihre Erholung, so Schade.»



(fss)