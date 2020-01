1 Toter nach Schiesserei in Ottawa

In Ottawa in Kanada kam es am Mittwoch im Bereich der Bank Street und Gilmour Street zu einer Schiesserei. Eine Person starb dabei. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, wurden mehrere Personen verletzt.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB